На МКАД столкнулись три автомобиля

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

На юге МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«На 28-м км МКАД столкнулись три единицы транспорта, без пострадавших», — рассказали в полиции.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что столкнулись шесть легковых автомобилей. Инцидент произошел на съезде с МКАД в районе Липецкой улицы. Агентство также сообщало, что в результате пострадали три человека.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате аварии произошла утечка топлива.