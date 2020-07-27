На МКАД столкнулись три автомобиля
На юге МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«На 28-м км МКАД столкнулись три единицы транспорта, без пострадавших», — рассказали в полиции.
«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что столкнулись шесть легковых автомобилей. Инцидент произошел на съезде с МКАД в районе Липецкой улицы. Агентство также сообщало, что в результате пострадали три человека.
РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате аварии произошла утечка топлива.