На МКАД бензовоз врезался в автобус

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Недалеко от Ярославского шоссе на Московской кольцевой автодороге (МКАД) бензовоз врезался в автобус, в связи с этим затруднено движение на участке в три километра. Об этом пишет московский департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На 97-м километре МКАД (недалеко от Ярославского шоссе) бензовоз врезался в автобус, информация о пострадавших уточняется. Затруднение движения — три километра», — сказано в сообщении.

Департамент транспорта не указал в Telegram-канале, есть ли пострадавшие.

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