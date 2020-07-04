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В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека

Фото: msk_today / VK
Фото: msk_today / VK

В результате ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) пострадали четыре человека. На 60-м км столкнулись автомобили «Газель» и Mercedes Sprinter, сообщается в Twitter столичного управления ГИБДД.

По предварительным данным, в первой полосе «Газель», пытаясь уйти от столкновения с машиной Audi, выезжавшей с Рублево-Успенского шоссе, опрокинулась. После этого она столкнулась с автомобилем Mercedes Sprinter, ехавшим в третьей полосе.

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Изначально в Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров «Газели». Позже в ведомстве уточнили, что травмы получили четыре человека — все находились в «Газели». Из-за ДТП движение затруднено по двум полосам.

1 июля около десяти человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирской «Газели» и такси. Транспортные средства столкнулись на трассе Чехов — Кресты в Чеховском районе Подмосковья. Маршрутка направлялась из Чехова в Ваулово. В салоне находились около 15 человек. В такси был только водитель.
 

Теги: ДТП, МКАД
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