Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет с гражданами России вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта Джона Кеннеди.

Рейс SU103 «Аэрофлота» вылетел в 19:20 26 июля по местному времени (2:20 мск 27 июля). Boeing 777 должен приземлиться в терминале F Шереметьево в 11:37 мск.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о частичном возобновлении с 1 августа авиасообщения с тремя иностранными государствами: Турцией (с 1 августа можно будет вылететь в Стамбул и Анкару, а с 10-го числа — в Анталью, Бодрум и Даламан), а также Великобританией и Танзанией. Вылететь в эти страны можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, российские власти ведут переговоры о возобновлении полетов еще с 30 государствами.