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Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет с гражданами России вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта Джона Кеннеди.

Рейс SU103 «Аэрофлота» вылетел в 19:20 26 июля по местному времени (2:20 мск 27 июля). Boeing 777 должен приземлиться в терминале F Шереметьево в 11:37 мск.

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Общество
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о частичном возобновлении с 1 августа авиасообщения с тремя иностранными государствами: Турцией (с 1 августа можно будет вылететь в Стамбул и Анкару, а с 10-го числа — в Анталью, Бодрум и Даламан), а также Великобританией и Танзанией. Вылететь в эти страны можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, российские власти ведут переговоры о возобновлении полетов еще с 30 государствами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва — Нью-Йорк, авиарейс
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