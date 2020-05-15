Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, граждане этих стран хотят вернуться в Россию к своим семьям.

Антонов сообщил, что 15 мая из Нью-Йорка вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 369 человек. «Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас», — указал он.

Среди пассажиров рейса 40 человек из «гуманитарного списка» (проходившие в США лечение, пожилые люди, инвалиды, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации), а также десять школьников, которые учились в Соединенных Штатах.

Антонов отметил, что сейчас посольство занимается организацией рейса из Майами, по поводу которого поступает много сообщений через соцсети и на горячую линию.

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О намерениях вывезти российских школьников из США посольство заявляло 5 мая. Они не смогли централизованно добраться до Лос-Анджелеса, откуда был очередной вывозной рейс. Поэтому было принято отправлять детей домой с восточного побережья.

Ранее в мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что из-за границы в Россию вернулись 95% организованных туристов. По данным Росавиации, с конца марта из-за рубежа были вывезены более 177 тыс. россиян.