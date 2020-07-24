Кремль оценил решение Кадырова ввести санкции против Помпео

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи в «черный список» госдепартамента США естественным образом вызывает противодействие, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что санкции были введены не только против Кадырова, но и против его семьи <...> Естественно, что это вызывает противодействие руководителя одного из российских регионов», — сказал Песков.

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