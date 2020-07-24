Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео

По словам главы Чечни, будут применяться все ограничения вплоть до блокировки счетов. Ранее госсекретарь США объявил о включении Кадырова в черный список и введении санкций против него, его жены и дочерей

Рамзан Кадыров (Фото: ЧГТРК / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров сказал во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе.

В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список, в частности, запретил ему въезд в страну. В качестве причины в Вашингтоне назвали грубые нарушения прав человека, включая «пытки и внесудебные казни». Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей.

После этого Кадыров обратился к Помпео, который объявил о введенных санкциях, и пригласил его приехать в свое родовое село Беной. «Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал Кадыров.

Однако, во время выступления на совещании в четверг, глава Чечни отменил свое приглашение. «Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции [против Помпео], которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — подчеркнул глава Чечни.