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Политика ,  
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Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео

По словам главы Чечни, будут применяться все ограничения вплоть до блокировки счетов. Ранее госсекретарь США объявил о включении Кадырова в черный список и введении санкций против него, его жены и дочерей
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: ЧГТРК / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров сказал во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе.

В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список, в частности, запретил ему въезд в страну. В качестве причины в Вашингтоне назвали грубые нарушения прав человека, включая «пытки и внесудебные казни». Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей.

После этого Кадыров обратился к Помпео, который объявил о введенных санкциях, и пригласил его приехать в свое родовое село Беной. «Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал Кадыров.

Госдеп США объявил о включении Кадырова в черный список
Политика
Рамзан Кадыров

Однако, во время выступления на совещании в четверг, глава Чечни отменил свое приглашение. «Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции [против Помпео], которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — подчеркнул глава Чечни.

Он также выразил удивление тем фактом, что ограничения были введены против его жены, «которая не лезет в политику» и против дочерей, которые, по его мнению, не должны отвечать за «грехи своего отца».

Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
Политика
Рамзан Кадыров

После объявления Госдепом введения санкций, Рамзан Кадыров выложил свою фотографию, на которой он стоит с двумя пулеметами в руках. Глава Чечни сопроводил ее обещанием, адресованным Помпео, что «дальше будет интереснее». Он также опубликовал пост, в котором назвал членов руководства США «мировыми интриганами и провокаторами».

Позже Кадыров пояснил, что на снимке пулеметы, которые принадлежат Росгвардии, а сама фотография была сделана в ходе проверки условий содержания оружия. «Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное», — пояснил он.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Рамзан Кадыров, Майк Помпео, санкции, Чечня
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