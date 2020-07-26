Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа

Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд счел необходимым отправить мужчину под стражу, поскольку в России у него нет постоянного места жительства и есть риск, что подозреваемый попытается скрыться от дознания и последующего судебного заседания. Постановление суда в законную силу не вступило.

По версии органов дознания, швед приплыл в Россию из Эстонии вечером 20 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы России).

В июне в Крыму задержали гражданина Украины, который пытался незаметно пересечь российскую границу региона через залив Сиваш. Нарушитель пояснил, что хотел добраться до Пермского края, где живут его друзья.