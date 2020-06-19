В Крыму задержали украинца при попытке незаконно перейти границу

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Гражданина Украины задержали при попытке пересечь российскую границу Крыма в обход пунктов пропуска. Об этом РБК сообщило крымское погрануправление ФСБ России.

«Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье», — отмечается в сообщении.

Мужчина переправился на российскую территорию через залив Сиваш, там его задержали пограничники. При нарушителе нашли ID-карту украинца. Он объяснил, что хотел добраться до Пермского края к друзьям.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего нарушитель задержан на двое суток.