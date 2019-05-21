Незаконно пересекший границу Финляндии россиянин попросил убежище

Пограничная охрана Финляндии начала расследование после того, как россиянин незаконно пересек границу государств в районе Кайнуу 19 мая. На следующий день он попросил убежище, сообщается на сайте службы.

«Пограничный отряд проводит расследование преступления, связанного с предполагаемым незаконным пересечением границы к северу от пограничного пункта Куусамо 19 мая. За время следствия подозреваемый россиянин запросил убежище в Финляндии», — сказано на сайте.

Изначально к расследованию привлекли полицию и российских пограничников, однако из-за того, что подозреваемый попросил убежище, дело передали в миграционную службу Финляндии. Личность россиянина не разглашается, причины, по которым он незаконно пересек границу, тоже. Правоохранительные органы Финляндии продолжают расследование.



