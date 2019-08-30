В Словакии задержали перелетевшего через границу на дельтаплане украинца

Гражданин Украины в ночь на 30 августа перелетел на мотодельтаплане через границу в Словакию, мужчину задержали. Об этом говорится в сообщении словацкой полиции, опубликованном в Facebook.

Запись в facebook пользователя Polícia Slovenskej republiky

Инцидент произошел в пограничном районе Собранце. Местные пограничники у села Лекаровце услышали звук мотора, приближающийся со стороны Украины. К поискам летательного аппарата были привлечены дополнительные патрули. Рано утром мотодельтаплан и гражданина Украины, управлявшего им, обнаружили в районе между населенными пунктами Йенковце и Бежовце. Нарушителя доставили в полицию, сейчас правоохранители выясняют причины несанкционированного пересечения границы по воздуху.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Литве двух российских пограничников, которые были вооружены пистолетами и незаконно пересекли государственную границу. По словам россиян, они нарушили границу случайно, когда сами отреагировали на другое незаконное пересечение, передает литовская погранслужба. В ведомстве добавили, что задержанных передали российской стороне днем 24 августа.