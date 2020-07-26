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Технологии и медиа ,  
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В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков, пока она доступна в тестовом режиме. На изменения в мессенджере обратило внимание издание «Код Дурова».

Для того чтобы воспользоваться режимом, необходимо обновить приложение до последней версии. После этого следует десять раз нажать на значок «шестеренки» настроек и в открывшемся меню включить Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого видеозвонки будут доступны, но только если собеседник тоже включит новую функцию на своем телефоне.

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Фото: Carl Court / Getty Images

Помимо видеозвонков, Telegram представил ряд обновлений. Так, в приложении появилась возможность поставить видеоаватар вместо обычной статичной картинки. Разработчики улучшили раздел «Люди рядом», добавив возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник, и позволили владельцам групп численностью от 500 участников видеть развернутую статистику. Также был увеличен объем файлов, которые можно пересылать в мессенджере, с 1,5 Гб до 2 Гб.

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В июне Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. В ведомстве пояснили, что сняли ограничения, так как основатель сервиса Павел Дуров показал готовность противодействовать терроризму. Приложение было заблокировано по решению московского суда с апреля 2018-го, у ФСБ были претензии к мессенджеру, потому что он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей.

Теги: Telegram, мессенджер, видеозвонки
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