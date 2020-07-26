В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков, пока она доступна в тестовом режиме. На изменения в мессенджере обратило внимание издание «Код Дурова».

Для того чтобы воспользоваться режимом, необходимо обновить приложение до последней версии. После этого следует десять раз нажать на значок «шестеренки» настроек и в открывшемся меню включить Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого видеозвонки будут доступны, но только если собеседник тоже включит новую функцию на своем телефоне.

Помимо видеозвонков, Telegram представил ряд обновлений. Так, в приложении появилась возможность поставить видеоаватар вместо обычной статичной картинки. Разработчики улучшили раздел «Люди рядом», добавив возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник, и позволили владельцам групп численностью от 500 участников видеть развернутую статистику. Также был увеличен объем файлов, которые можно пересылать в мессенджере, с 1,5 Гб до 2 Гб.