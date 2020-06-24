В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram

Она была опубликована на одном из форумов даркнета. В Telegram заверили, что не менее 60% этой базы содержит уже неактуальные данные

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

На одном из форумов даркнета опубликовали базу данных, в которой содержится информация о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Файл с данными занимает порядка 900 Мбайт. Автор материала утверждает, что при проверке с использованием никнеймов в Telegram в файле были обнаружены номера телефонов, включая номера сотрудников редакции. Помимо этого там были обнаружены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера. Точное число юзеров Telegram, оказавшихся в базе, пока остается неясным.

Представитель пресс-службы Telegram, комментируя РБК эту информацию, сообщил, что такие базы данных, как правило, содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». «Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — отметил он.

Вместе с тем, как заявили в пресс-службе, анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, которые были приняты компанией в конце лета 2019-го в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. «Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные», — уточнил представитель пресс-службы.