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В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram

Она была опубликована на одном из форумов даркнета. В Telegram заверили, что не менее 60% этой базы содержит уже неактуальные данные
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

На одном из форумов даркнета опубликовали базу данных, в которой содержится информация о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Файл с данными занимает порядка 900 Мбайт. Автор материала утверждает, что при проверке с использованием никнеймов в Telegram в файле были обнаружены номера телефонов, включая номера сотрудников редакции. Помимо этого там были обнаружены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера. Точное число юзеров Telegram, оказавшихся в базе, пока остается неясным.

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Представитель пресс-службы Telegram, комментируя РБК эту информацию, сообщил, что такие базы данных, как правило, содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». «Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — отметил он.

Вместе с тем, как заявили в пресс-службе, анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, которые были приняты компанией в конце лета 2019-го в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. «Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные», — уточнил представитель пресс-службы.

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По его словам, это может говорить о том, что в прошлом году Telegram удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений. «Кроме того, после сообщений из Гонконга, мы добавили настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся «невидимыми» даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона», — рассказали в Telegram.

Автор: Михаил Юшков
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