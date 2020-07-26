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Психиатр объяснил пользу от плача для мужчин

Позволять себе плакать стоит не только женщинам и детям, но и мужчинам, так как это помогает снять стресс. Об этом в интервью радио Sputnik заявил психиатр Евгений Фомин.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы», — сказал Фомин.

По его словам, мужчинам бывает сложнее пережить тяжелую ситуацию в жизни, так как они из-за социальных установок лишены «возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма».

Психиатр добавил, что вместе со слезами из организма вымываются токсины и вещества, которые стимулируют стресс. Он объяснил, что в слезе содержится пролактин, который является одним из гормонов стресса.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Однако Фомин порекомендовал плакать так, чтобы этого никто не видел. Кроме того, часто пользоваться этим приемом снятия напряжения не следует ни мужчинам, ни женщинам, отметил психиатр. По его словам, плач демонстрирует окружающим, что человек находится в слабой и жертвенной позиции.

«Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней», — заключил Фомин.

В прошлом году опрос ВЦИОМа показал, что 8% россиян постоянно испытывают стресс. 19% опрошенных сообщили, что часто находятся в таком состоянии. В основном опрошенные обращаются за помощью к родственникам и близким, к помощи психологов хотя бы однажды прибегали только 12%.

Теги: психиатр, здоровье
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