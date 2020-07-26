Психиатр объяснил пользу от плача для мужчин

Позволять себе плакать стоит не только женщинам и детям, но и мужчинам, так как это помогает снять стресс. Об этом в интервью радио Sputnik заявил психиатр Евгений Фомин.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы», — сказал Фомин.

По его словам, мужчинам бывает сложнее пережить тяжелую ситуацию в жизни, так как они из-за социальных установок лишены «возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма».

Психиатр добавил, что вместе со слезами из организма вымываются токсины и вещества, которые стимулируют стресс. Он объяснил, что в слезе содержится пролактин, который является одним из гормонов стресса.