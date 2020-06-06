Доктор Мясников оценил влияние стресса на заражение коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стресс, в том числе от страха заражения коронавирусом, может снизить иммунитет, а также стать катализатором заболевания. Такое мнение в эфире программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» выразил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Свое утверждение специалист объяснил на примере эксперимента, который проводился на лабораторных крысах. В результате эксперты пришли к выводу, что запуганный грызун болел чаще и дольше по сравнению со спокойными сородичами.

«Я вам как медик скажу: когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — сказал Мясников.

Также он призвал граждан избегать непроверенной информации и не верить мифам.

В феврале Мясников говорил, что опасность заразиться COVID-19 для россиян составляет «ноль целых и ноль в периоде». В конце апреля он рассказал, что сдал тест на коронавирус и в его организме обнаружили антитела.