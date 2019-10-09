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ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян
Постоянно испытывают стресс 8% россиян, показал опрос ВЦИОМа. В основном опрошенные обращаются за помощью к родственникам и близким, к психологам хотя бы однажды обращались только 12%
Фото: DPA / ТАСС

За последние девять лет доля россиян, говоривших, что в их жизни почти не бывает стрессовых ситуаций, выросла с 29 до 40%, следует из опроса ВЦИОМа.

Сократилось и число респондентов, которые только иногда сталкиваются со стрессом, — с 52 до 35%. Доля тех, кто испытывает стресс часто, несколько выросла, в 2010 году их было 15%, сейчас — 19%. В то же время доля постоянно пребывающих в стрессе выросла с 3 до 8%.

Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%). Мужчины же чаще говорят, что не испытывают стресс никогда, либо сталкиваются с неприятностями редко, — такие ответы дали 48%.

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Большинство от общего числа опрошенных (58%) считают, что для выхода из стрессовых ситуаций нужно обращаться за помощью, тогда как 42% предпочитают решать проблемы самостоятельно.

Не обращаются за помощью преимущественно люди в возрасте от 45 до 59 лет (45%), старше 60 (58%), мужчины (48%), а также жители городов с населением в 100–500 тыс. человек (46%), сел (49%) и населенных пунктов, где живут менее 100 тыс. человек (45%).

Со стрессом респонденты борются за счет самоуспокоения и настроя на позитивный исход ситуации (9%), анализа и поиска решения (9%), использования успокоительных средств (7%), а также с помощью занятий спортом (6%), смены обстановки (6%). Еще по 5% опрошенных заявили, что для успокоения пьют алкоголь, работают или обсуждают ситуацию с близкими.

При этом чаще всего россияне просят о помощи родственников (33%), супругов (21%), друзей (21%). По 5% опрошенных из-за стресса обратились бы к психологам или священнослужителям. Реже всего за помощью идут к коллегам, соседям и знакомым — такие категории выбрали не более 1% респондентов.

К профессиональному психологу когда-либо обращались лишь 12% опрошенных, в основном это женщины (15%) и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (18%) или от 25 до 34 лет (16%).

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВЦИОМ, стресс
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