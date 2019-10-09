ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян

Постоянно испытывают стресс 8% россиян, показал опрос ВЦИОМа. В основном опрошенные обращаются за помощью к родственникам и близким, к психологам хотя бы однажды обращались только 12%

Фото: DPA / ТАСС

За последние девять лет доля россиян, говоривших, что в их жизни почти не бывает стрессовых ситуаций, выросла с 29 до 40%, следует из опроса ВЦИОМа.

Сократилось и число респондентов, которые только иногда сталкиваются со стрессом, — с 52 до 35%. Доля тех, кто испытывает стресс часто, несколько выросла, в 2010 году их было 15%, сейчас — 19%. В то же время доля постоянно пребывающих в стрессе выросла с 3 до 8%.

Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%). Мужчины же чаще говорят, что не испытывают стресс никогда, либо сталкиваются с неприятностями редко, — такие ответы дали 48%.

Большинство от общего числа опрошенных (58%) считают, что для выхода из стрессовых ситуаций нужно обращаться за помощью, тогда как 42% предпочитают решать проблемы самостоятельно.