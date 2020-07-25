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Похищенного в ростовском роддоме младенца вернули матери

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Похищенного из роддома в городе Сальске Ростовской области ребенка вернули матери. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором новорожденного отдают матери. На видеозаписи также запечатлена бабушка, укачивающая внука.

Новорожденный мальчик был похищен в ночь на 25 июля из родильного отделения центральной районной больницы Сальска. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

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Позднее подозреваемая в похищении ребенка была задержана в Калмыкии. Похитительницей оказалась 40-летняя местная жительница. По данным СК, она проникла в родильное отделение больницы Сальска и выкрала новорожденного ребенка, после чего увезла его домой.

Мальчик пропал, после того как женщина из соседней палаты, родившая девочку, предложила матери новорожденного «поменяться» детьми, однако та отказалась. Проверку в связи с похищением младенца из роддома также проводит прокуратура.

Теги: Следственный комитет России, ребенок, похищение
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