Украденного в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Сальский родильный дом (Фото: Следственный комитет РФ)

Новорожденного ребенка, которого похитили из роддома в городе Сальске Ростовской области, нашли в соседней Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, передает «РИА Новости».

Как уточняет Следственный комитет, здоровью младенца ничего не угрожает. По версии следствия, его выкрала и привезла к себе домой 40-летняя жительница Калмыкии.

Ребенок пропал в ночь на 25 июля. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что до похищения его матери предлагала «поменяться» детьми соседка из другой палаты того же роддома. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека).

В марте из роддома в Йошкар-Оле украли новорожденную девочку. Ее нашли живой, возбудили два уголовных дела: по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего) и по ч. 1 ст. 293 УК (халатность).