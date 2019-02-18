Полиция начала проверку после похищения ребенка в Ленобласти из-за долгов

Полиция начала проверку после похищения ребенка в Ленобласти из-за долгов

Жительница Всеволожского района Ленобласти сообщила, что ее 10-месячную дочь похитили после отказа вернуть долг, полиция начала проверку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По словам женщины, инцидент произошел днем в воскресенье, 17 февраля. К ней домой пришли две ее знакомые и потребовали вернуть долг. «После отказа заявительницы возвращать долг, в виду отсутствия средств, женщины якобы забрали ее десятимесячную дочь», — заявили в ГУ МВД. В тот же день женщина обратилась в полицию.

Позже ребенка привезли в один из отделов полиции, девочку вернули родителям. Полиция организовала проверку случившегося. Какую сумму заявительница задолжала своим знакомым, в пресс-службе ГУ МВД не уточнили.

В январе в Москве задержали коллектора, который звонил директору одной из школ столицы и, угрожая, требовал оказать воздействие на родителей одного из учащихся для погашения задолженности. Против мужчины возбудили уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК РФ), суд отправил его под домашний арест.