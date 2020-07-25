Из роддома в Ростовской области выкрали ребенка

Фото: Следственный комитет РФ

Из родильного дома города Сальска в Ростовской области похитили младенца. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

По данным следствия, около трех часов ночи 25 июля из палаты родильного отделения центральной районной больницы Сальска выкрали новорожденного мальчика.

Неизвестный пробрался в палату, прорвав москитную сетку на окне. В паблике «Это Ростов!» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором якобы запечатлена похитительница новорожденного ребенка. На видеозаписи женщина идет по улице с черным пакетом в руках.

По информации РЕН ТВ, к матери похищенного ребенка ранее обратилась женщина из соседней палаты, родившая девочку, и предложила «поменяться» детьми. Однако та отказалась. Затем мальчик был украден.