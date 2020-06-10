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Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

Павел Климкин
Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия не отдаст Крымский полуостров добровольно, его можно только отобрать. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

«Не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — написал он.

Таким образом Климкин прокомментировал заявление лидера Украины Владимира Зеленского. Украинский президент сказал, что российский народ в будущем будет стыдиться присоединения Крыма. «Не в этой России», — написал Климкин, отвечая на его слова.

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В мае постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что к референдуму в Крыму привели события в Киеве. Он также говорил, что украинцам стоит винить только себя, так как они сами открыли путь к референдуму.

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «исторически закрыт».

Теги: Крым, Украина, Павел Климкин, МИД Украины
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