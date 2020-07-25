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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июля

В Москве пообещали бесплатное вакцинирование, ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заразившихся коронавирусом, США скупили 90% мировых запасов препарата для лечения COVID-19 — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 800,8 тыс. (плюс 5811 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 046 человек (154 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 588 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что жители столицы смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса после появления вакцины. По его словам, на это будет работать вся амбулаторно-поликлиническая сеть.
  • За прошедшие сутки в Москве умерли 14 человек, у которых была диагностирована инфекция.
  • В Минздраве сообщили, что осенью, возможно, будет «некоторый подъем» заражения коронавирусом, но значительного прироста заболевших, которое наблюдалось ранее, в министерстве не ожидают.
  • Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, но пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Для граждан этих стран также возобновляется выдача виз и приглашений. Перед приездом в Россию им нужно будет сдать тест на коронавирус. Для россиян в этих странах также не будет двухнедельного карантина. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, переговоры об открытии авиасообщения ведутся еще с 30 странами.
  • В связи с частичным возобновлением авиасообщения в Росавиации напомнили о правилах для возвращающихся в Россию граждан, в том числе о требовании результатов теста на коронавирус.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что открытие международного авиасообщения не означает уменьшения риска заражения коронавирусом. При полетах должны соблюдаться все меры безопасности.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Центр вирусологии «Вектор» получил разрешение на испытания разработанной там вакцины от коронавируса на людях. Первые добровольцы получат экспериментальный препарат 27 июля.

  • Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для посещения спектаклей и концертов. Ходить на такие мероприятия можно будет только в маске, продавать средства защиты могут сами площадки. На концертах запретили продавать продукты питания, разрешена только продажа воды и напитков в промышленной упаковке. Музыканты, играющие на духовых инструментах, на концертах должны соблюдать дистанцию не менее двух метров, а над раструбами их инструментов необходимо установить защитные экраны.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 15,29 млн, из них 628,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 15,73 млн человек, из них 639,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,1 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,28 млн), на третьем — Индия (более 1,33 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (421,9 тыс.).
  • ВОЗ зарегистрировала новый суточный рекорд по количеству выявленных заражений — более 284 тыс. случаев. До этого суточный максимум был зафиксирован 18 июля.
  • Президент США Дональд Трамп признал, что власти его страны скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который используется для лечения коронавируса. По словам президента, лекарство обладает «великолепным действием».
  • Австралийский и американский актер Мел Гибсон переболел COVID-19 в апреле. Он провел неделю в больнице Лос-Анджелеса.
  • Исследование немецких ученых показало, что вирус SARS-CoV-2 может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, — вплоть до восьми метров. Вспышки заболевания на промышленных предприятиях в стране исследователи объяснили передачей вируса через систему кондиционирования.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Для жителей Бельгии с 25 июля станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей. Кроме того, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее десяти часов вечера. Ранее заведения могли продолжать работу до часа ночи. По-прежнему остаются в силе нормы социального дистанцирования. Всего за время пандемии в королевстве обнаружены более 64 тыс. больных. Более 9 тыс. человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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