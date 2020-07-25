Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июля

Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для посещения спектаклей и концертов. Ходить на такие мероприятия можно будет только в маске, продавать средства защиты могут сами площадки. На концертах запретили продавать продукты питания, разрешена только продажа воды и напитков в промышленной упаковке. Музыканты, играющие на духовых инструментах, на концертах должны соблюдать дистанцию не менее двух метров, а над раструбами их инструментов необходимо установить защитные экраны.