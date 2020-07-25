Бывшая жена Элтона Джона подала к нему иск почти на $4 млн

Элтон Джон (Фото: Kevin Winter / Getty Images / iHeartMedia)

Рената Блауэл, которая была замужем за британским певцом, пианистом и композитором Элтоном Джоном, хочет отсудить у него примерно £3 млн (почти $4 млн). Женщине не понравилось, как ее изобразили в книге экс-супруга и фильме «Рокетмен», которые являются автобиографическими. Об этом сообщает BBC.

Блауэл заявила, что вопреки соглашению, заключенному между нею и Элтоном Джоном после развода, были раскрыты детали их брака. По словам женщины, это повредило ее психическому здоровью. Блауэл также указала, что после выхода фильма и книги ее пытаются найти журналисты, что доставляет ей дискомфорт.

Защита певца признает существование соглашения, однако отрицает его нарушение и причинение какого-либо морального ущерба.

Как указывает BBC, ранее по требованию Блауэл Элтон Джон согласился удалить некоторые отрывки из своей книги, опубликованной в 2019 году. В итоговом варианте она упоминается суммарно на восьми страницах и описывается в позитивном ключе. В фильме «Рокетмен», который вышел в том же году, бывшую супругу композитора играет Селинда Шенмейкер, ее экранное время занимает менее 5 минут.