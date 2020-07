Бывшая жена Элтона Джона подала к нему иск почти на $4 млн

Пара познакомилась в 1983 году, когда музыкант записывал альбом Two Low For Zero в лондонской студии Air, где работала Блауэл. Они были в браке четыре года. О судебном иске к Элтону Джону стало известно в прошлом месяце, однако информация о его сумме появилась только сейчас.

В декабре 2019-го Элтон Джон попал в десятку самых богатых музыкантов десятилетия по версии Forbes. Его состояние издание оценило в $565 млн.