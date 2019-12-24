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Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из десяти наиболее высокооплачиваемых музыкантов уходящего десятилетия. Первое место неожиданно занял рэпер Dr Dre, выпустивший последний альбом в 2015 году
Dr Dre (Андре Янг) (Фото: Mario Anzuoni / AP)

Американский журнал Forbes назвал десятку самых богатых музыкантов минувшего десятилетия, соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания. На первом месте списка оказался 54-летний рэпер Dr Dre (Андре Янг), который выпустил свой последний полноформатный релиз Compton в августе 2015 года. Несмотря на это, заработки музыканта оцениваются в $950 млн, а основную прибыль ему приносят 20% акций компании Beats, которая выпускает наушники под его именем. В 2014 году Apple приобрела эту компанию за $3 млрд.

На второй строчке рейтинга с $825 млн расположилась обладательница десяти престижных премий «Грэмми» Тейлор Свифт, представившая в апреле 2019 года свой шестой альбом — Lover. В этом же году певица стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии по версии Forbes с ежегодным заработком $185 млн. «Свифт стала суперзвездой, заполняющей стадионы, и самой высокооплачиваемой женщиной музыки 2010-х годов», — пишет журнал.

На третьем месте в рейтинге — 38-летняя Бейонсе с $685 млн. Бейонсе, как и Свифт, получила значительную часть доходов благодаря гастролям. Десять лет назад Billboard назвал ее самой успешной исполнительницей 2000-х, а в текущем году она вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. Бейонсе, заработавшая $81 млн в основном за счет туров, заняла шестое место.

Ее супруг, рэпер и продюсер Jay-Z (Шон Картер) с $560 млн занял в рейтинге десятилетия только седьмую строчку. «Первый миллиардер от музыки сделал свое состояние на строительных компаниях, но последние гастроли с Бейонсе, конечно, тоже не повредили», — пишет Forbes. В июне журнал назвал Jay-Z самым богатым рэпером в мире, оценив его состояние в $1 млрд.

Четвертое место занял вокалист ирландской рок-группы U2 Боно ($675 млн), а пятое — хип-хоп исполнитель Diddy ($605 млн). В десятку также вошли Элтон Джон ($565 млн), Пол Маккартни ($535 млн), Кэти Перри ($530 млн). Обладательница шести «Грэмми» Леди Гага, заработавшая $500 млн и занимающая четвертое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии телеканала VH1, расположилась на десятом месте.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: рейтинг, Forbes
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