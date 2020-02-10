Общество , 10 фев, 07:07
0
Элтон Джон получил «Оскар» за песню в фильме «Рокетмен»
Приз Американской киноакадемии за лучшую песню к фильму получил британский певец, пианист и композитор Элтон Джон, сообщается на сайте премии.
«Оскар» он получил за песню I'm Gonna Love Me Again, прозвучавшую в биографическом музыкальном фильме «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера. Для музыканта это уже вторая награда Американской киноакадемии: первую он получил за саундтрек к фильму «Король Лев» в 1995 году.
В номинации также были заявлены песни из мультфильмов «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2», а также из фильмов «Прорыв» и «Гарриет».
«Оскар» за лучшую музыку к фильму получила исландский музыкант и композитор, виолончелистка Хильдур Гуднадоуттир, написавшая саундтрек к «Джокеру».