Элтон Джон получил «Оскар» за песню в фильме «Рокетмен»

Приз Американской киноакадемии за лучшую песню к фильму получил британский певец, пианист и композитор Элтон Джон, сообщается на сайте премии.

«Оскар» он получил за песню I'm Gonna Love Me Again, прозвучавшую в биографическом музыкальном фильме «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера. Для музыканта это уже вторая награда Американской киноакадемии: первую он получил за саундтрек к фильму «Король Лев» в 1995 году.

В номинации также были заявлены песни из мультфильмов «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2», а также из фильмов «Прорыв» и «Гарриет».

«Оскар» за лучшую музыку к фильму получила исландский музыкант и композитор, виолончелистка Хильдур Гуднадоуттир, написавшая саундтрек к «Джокеру».