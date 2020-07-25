Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона (Фото: Bruno Vincent / Getty Images)

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту. Об этом сообщает газета Salisbury Journal.

В суд обратились родственники погибшей, они потребовали расширить изучение обстоятельств ее смерти. Суд частично удовлетворил жалобу, признав, что коронер ошибочно сузил свое расследование, и постановив, что выяснение деталей произошедшего должно быть расширено. В то же время лондонский суд не согласился с тем, что коронер должен был включить в расследование вопрос причастности России к отравлению.

Близкие жертвы апеллировали к статье 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Суд указал, что она накладывает ответственность на государство за нарушения, которые совершили его агенты, но не требует расследовать действия других стран, даже если они привели к смерти человека.

44-летняя Стерджес попала в больницу летом 2018 года вместе со своим другом — 45-летним Чарли Роули. Их нашли без сознания в Эймсбери, женщина умерла, а мужчина выжил. Британские власти считают, что пострадавшие отравились веществом «Новичок». Как пишет BBC, в руки паре случайно попал флакон с ядовитым веществом, которое Стерджес приняла за духи и использовала. По информации английских правоохранителей, Стерджес страдала алкогольной зависимостью, а Роули был героиновым наркоманом.