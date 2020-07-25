Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Патриарх попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes S-класса Общество, 16:22 Полиция опровергла драку между армянами и азербайджанцами на юге Москвы Общество, 16:19 Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери Общество, 16:11 Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах Общество, 16:08 Журналист узнал о переговорах по трансферу Смолова в «Фенербахче» Спорт, 16:02 РБК Pro: как распознать стресс у сотрудника и как ему помочь Pro, 16:00 Чип Илона Маска и его перспективы: дайджест футурологии № 15 Футурология, 16:00  Woman Who Matters: Анна Рудакова — о работе, воспитании детей и комфорте РБК Стиль и Поклонная 9, 15:59 В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала Политика, 15:52 Семака признали лучшим тренером июля в чемпионате России Спорт, 15:30 Пашинян заявил о попытках сделать Россию «ареной этнических столкновений» Политика, 15:19 Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд. Видео Спорт, 14:57 Пентагон пообещал раскрыть собранные данные об НЛО Общество, 14:41 ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора Инвестиции, 14:39
Отравление Скрипалей ,  
0 

Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона
Высокий суд Лондона (Фото: Bruno Vincent / Getty Images)

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту. Об этом сообщает газета Salisbury Journal.

В суд обратились родственники погибшей, они потребовали расширить изучение обстоятельств ее смерти. Суд частично удовлетворил жалобу, признав, что коронер ошибочно сузил свое расследование, и постановив, что выяснение деталей произошедшего должно быть расширено. В то же время лондонский суд не согласился с тем, что коронер должен был включить в расследование вопрос причастности России к отравлению.

Посольство России ответило на планы отравленного «Новичком» подать в суд
Политика
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Близкие жертвы апеллировали к статье 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Суд указал, что она накладывает ответственность на государство за нарушения, которые совершили его агенты, но не требует расследовать действия других стран, даже если они привели к смерти человека.

44-летняя Стерджес попала в больницу летом 2018 года вместе со своим другом — 45-летним Чарли Роули. Их нашли без сознания в Эймсбери, женщина умерла, а мужчина выжил. Британские власти считают, что пострадавшие отравились веществом «Новичок». Как пишет BBC, в руки паре случайно попал флакон с ядовитым веществом, которое Стерджес приняла за духи и использовала. По информации английских правоохранителей, Стерджес страдала алкогольной зависимостью, а Роули был героиновым наркоманом.

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Политика
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Весной того же года, по версии Лондона, от «Новичка» пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в городе Солсбери. Эймсбери находится на расстоянии около 10 км от Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей спецслужбы России, Москва отрицала это.

Полиция не нашла данных о том, что до отравления Роули и Стерджес посещали Солсбери. Точная связь между двумя этими случаями не была установлена.

Теги: Лондон, суд, отравление
Материалы по теме
Кремль не счел обязательным ответ Путина на письмо сына жертвы в Эймсбери
Политика
Полиция объединила расследования об отравлениях в Солсбери и Эймсбери
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter