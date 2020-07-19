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СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

По данным Der Spiegel, бывший топ-менеджер немецкой Wirecard Ян Марсалек прилетел в Минск в ночь на 19 июня сразу после увольнения. В июне компания признала себя банкротом, ее главу Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.

Через несколько часов после увольнения из Wirecard запись о Марсалеке появилась в российском реестре въездов и выездов, который учитывает и поездки в Белоруссию из-за отсутствия контроля на внутренней границе между странами, пишет немецкий журнал. В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей.

В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Белоруссии или России, пишет Der Spiegel. При этом издание указывает, что в российских базах данных не зарегистрирован номер рейса, которым он прибыл.

Последний раз коллеги Марсалека видели его 18 июня, отмечает журнал. Министр юстиции Филиппин Менардо Геварры ранее указывал, что, согласно записям иммиграционной службы, Марсалек прибыл в страну 23 июня, а на следующий день улетел в Китай. Эту информацию однако не подтверждают данные аэропортов, а сотрудники иммиграционной службы подделали записи, указывал Геварра.

Новые сведения о местонахождении Марсалека, пишет Der Spiegel, «подтверждают тезис о том, что бывший совет директоров Wirecard сотрудничал с российскими спецслужбами или даже работал на них». По информации издания, он хвастался третьим лицам тем, что приезжал в сирийский город Пальмира с российскими специалистами, которые отправляли туда гуманитарную помощь.

FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»
Бизнес
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

В июле Financial Times также сообщила, что, пытаясь убедить трейдов в близком знакомстве с британскими спецслужбами, Марсалек показывал им результаты расследования покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, которое проводила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он сам отмечал, что этот документ был не предназначен для публичного обсуждения. Как пишет FT, таким способом Марсалек пытался повысить привлекательность Wirecard для инвесторов.

В июне выпускающая криптовалютные карты компания подала заявление о банкротстве. Это произошло после того, как в компании сообщили, что на счетах не хватает почти $2,1 млрд (около €1,9 млрд), хотя раньше считалось, что эти деньги там есть. Глава компании Маркус Браун ушел в отставку, Марсалека уволили. Немецкая прокуратура 22 июня получила ордеры на арест обоих. Марсалек скрылся, а Брауна арестовали.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Германия, разведка, Сергей Скрипаль
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FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»
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