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Посольство России ответило на планы отравленного «Новичком» подать в суд
Дипломаты считают, что ответы на вопросы об отравлении Чарли Роули должны дать британские, а не российские власти

Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о намерении отравленного нервно-паралитическим веществом «Новичок» британца Чарли Роули добиться справедливости в суде. В российской дипмиссии отметили в поступившем в РБК комментарии, что иск к правительству России является лишь «одним из вариантов действий».

В посольстве заявили, что разделяют желание британца установить истину в инциденте с отравлением нервно-паралитическим веществом, от которого пострадал сам Роули и погибла его подруга Дон Стерджесс. Отметив стремление британца внести ясность в «вопросы без ответа», дипломаты напомнили, что именно так называется регулярно обновляемый доклад с вопросами к властям Великобритании. В документ включены вопросы о месте и времени, когда в руки британца попал флакон с веществом, местоположении флакона с марта по июнь, а также о том, имеет ли он отношение к инциденту в Солсбери.

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В российской дипмиссии заявили, что Роули должен добиваться ответов от британских, а не российских властей. По мнению дипломатов, со стороны Роули было бы логично подать в суд против Великобритании, поскольку, замалчивая обстоятельства его отравления, Лондон нарушает право британца на справедливое судебное разбирательство.

Комментируя информацию о возможности подачи иска против России, в посольстве напомнили о неподсудности страны британским судам. Дипломаты добавили, что правоохранительная и судебная системы России «с самого начала были готовы выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны», однако Великобритания отказалась от сотрудничества.

Ранее издание The Mirror сообщило, что британец Чарли Роули, летом 2018 года пострадавший от нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери и потерявший свою подругу Дон Стерджес, нанял адвоката и рассматривает возможность подать в суд на Россию с требованием компенсации до £1 млн.

В апреле Роули встретился с российским послом в Великобритании в посольстве России в Лондоне. После британец сообщил, что все еще верит, что за отравлением стояла Россия. Роули добавил, что спрашивал о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Произошедшее летом 2018 года отравление в Эймсберри стало вторым после отравления в другом британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным британском полиции, в обоих случаях было использовано нервно-паралитическое вещество. Великобритания заявляет, что это был «Новичок», а за отравлением стоит Россия. Москва свою причастность отрицает.

Авторы: Роман Кирьянов, Влада Ольшанская
Теги: Великобритания, новичок, посольство, новости РБК
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