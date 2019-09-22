Посольство России ответило на планы отравленного «Новичком» подать в суд

Дипломаты считают, что ответы на вопросы об отравлении Чарли Роули должны дать британские, а не российские власти

Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о намерении отравленного нервно-паралитическим веществом «Новичок» британца Чарли Роули добиться справедливости в суде. В российской дипмиссии отметили в поступившем в РБК комментарии, что иск к правительству России является лишь «одним из вариантов действий».

В посольстве заявили, что разделяют желание британца установить истину в инциденте с отравлением нервно-паралитическим веществом, от которого пострадал сам Роули и погибла его подруга Дон Стерджесс. Отметив стремление британца внести ясность в «вопросы без ответа», дипломаты напомнили, что именно так называется регулярно обновляемый доклад с вопросами к властям Великобритании. В документ включены вопросы о месте и времени, когда в руки британца попал флакон с веществом, местоположении флакона с марта по июнь, а также о том, имеет ли он отношение к инциденту в Солсбери.

В российской дипмиссии заявили, что Роули должен добиваться ответов от британских, а не российских властей. По мнению дипломатов, со стороны Роули было бы логично подать в суд против Великобритании, поскольку, замалчивая обстоятельства его отравления, Лондон нарушает право британца на справедливое судебное разбирательство.

Комментируя информацию о возможности подачи иска против России, в посольстве напомнили о неподсудности страны британским судам. Дипломаты добавили, что правоохранительная и судебная системы России «с самого начала были готовы выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны», однако Великобритания отказалась от сотрудничества.