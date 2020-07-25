В Минтрансе Южной Кореи сообщили о планах возобновить авиарейсы в Россию

Аэропорт Инчхона (Фото: Heo Ran / Reuters)

Власти Южной Кореи надеются возобновить с 1 августа авиарейсы из города Инчхон в Москву. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе международной авиации Министерства транспорта страны.

Речь идет об одном рейсе в неделю, уточнили в ведомстве. «Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет», — сказали в Минтрансе Республики Корея.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне заявил о частичном возобновлении с 1 августа авиасообщения с иностранными государствами.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, воздушное сообщение будет открыто пока с тремя странами — Турцией (с 1 августа можно будет вылететь в Стамбул и Анкару, а с 10-го числа — в Анталью, Бодрум и Даламан), а также Великобританией и Танзанией. Улететь можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.