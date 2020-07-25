Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию. Об этом политик сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы поняли, как мы их любим», — заявил он. Жириновский пояснил, что фракция считает жителей во всем правыми и готова их защищать.

В то же время лидер ЛДПР призвал поддержать Михаила Дегтярева, сменившего Фургала во главе региона. «Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же», — пообещал Жириновский.

И Фургал, и Дегтярев являются членами ЛДПР.