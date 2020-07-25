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Дело губернатора Фургала ,  
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Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию. Об этом политик сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы поняли, как мы их любим», — заявил он. Жириновский пояснил, что фракция считает жителей во всем правыми и готова их защищать.

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В то же время лидер ЛДПР призвал поддержать Михаила Дегтярева, сменившего Фургала во главе региона. «Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же», — пообещал Жириновский.

И Фургал, и Дегтярев являются членами ЛДПР.

Экс-губернатора Хабаровского края задержали 9 июля, суд арестовал его на два месяца. Фургала обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах, когда будущий политик занимался бизнесом. Сам он не признает вину.

20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия и временно назначил на его место Дегтярева.

После задержания Фургала на Дальнем Востоке начались несанкционированные акции протеста, которые не прекращаются уже третью неделю. В Хабаровске 18 июля по оценке «Коммерсанта» на улицу вышли около 50 тыс. человек. Власти заявили, что протестующих было 9 тыс. В субботу протесты возобновились. По разным оценкам, последняя акция в краевом центре собрала от 6,5 тыс. до 20 тыс. человек.

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Теги: Хабаровский край, Владимир Жириновский, Сергей Фургал
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