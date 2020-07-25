В Крыму во время патриотической акции затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС. Внутри находились шесть человек, спасатели оперативно доставили их на берег катером.

Как передает информационное агентство «Крыминформ», в регионе проводили ежегодную акцию «Дорога мужества. Керченский десант», во время которой военная техника форсирует пролив. Затонула бронемашина БРДМ-2 после прохождения примерно 5 км маршрута.

Пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», проводящей акцию, Андрей Коннов пояснил, что причиной стали сильные течение и ветер. «Наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены, — он оказался сильнее, чем мы ожидали», — указал Коннов.