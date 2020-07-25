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В Крыму во время патриотической акции затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2
Бронемашина БРДМ-2 (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС. Внутри находились шесть человек, спасатели оперативно доставили их на берег катером.

Как передает информационное агентство «Крыминформ», в регионе проводили ежегодную акцию «Дорога мужества. Керченский десант», во время которой военная техника форсирует пролив. Затонула бронемашина БРДМ-2 после прохождения примерно 5 км маршрута.

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Пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», проводящей акцию, Андрей Коннов пояснил, что причиной стали сильные течение и ветер. «Наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены, — он оказался сильнее, чем мы ожидали», — указал Коннов.

Он добавил, что штатные системы машины работали исправно и откачивали воду, но не справились со своей задачей. Пресс-секретарь отметил, что в машине было пять человек. После инцидента по требованию МЧС техника прервала форсирование пролива.

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По сообщению «Крыминформ» бронемашина остается в воде, решается вопрос ее извлечения. Угрозы разлива топлива нет, так как баки транспорта герметичны.

Акцию «Дорога мужества» в Крыму проводят с 2017 года. Она посвящена Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года. В рамках акции бронемашины проходят 15 км по проливу между Таманским и Керченским полуостровом.

В конце июня во время парада Победы в Севастополе сломался отреставрированный танк Т-34. По словам зрителей мероприятия, он внезапно задымился, а затем не смог повернуть и остановился в нескольких метрах перед толпой людей. Машину не смогли починить и эвакуировали. Пресс-служба Южного военного округа уточнила, что машина остановилась на безопасном расстоянии от зрителей, и этот случай не повлиял на движение остальной колонны парада.

Теги: Крым, акция, военная техника, ЧП, новости
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