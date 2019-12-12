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В Японском море затонула отправленная на утилизацию российская подлодка

Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Мы получили сообщение в час ночи сегодня. Лодка находится в притопленном состоянии: корма на грунте, носовая часть на поверхности», — сказал представитель ведомства.

По его словам, лодка находится в шести милях от залива Восток, в заливе Петра Великого в Японском море. Глубина дна в районе затопления — 47 м, длина лодки — 72 м.

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В результате инцидента никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды в районе не зарегистрировано.

«Лодка была передана для утилизации металлоперерабатывающему заводу «Аскона», предприятие будет решать вопрос о привлечении специализированных судов для аварийно-спасательных работ и завершения работ», — уточнили в пресс-службе.

По данным ТАСС, подводная лодка Тихоокеанского флота была без экипажа и топлива. Она шла на утилизацию при помощи спасательного буксира.

По данным источника агентства в штабе ТОФ, а также собеседника «РИА Новости», речь идет о подлодке Б-260 «Чита». Она была исключена из состава флота в 2013 году.

Дизель-электрическая подлодка «Чита» относится к проекту 877 «Палтус». Она могла развивать скорость до 17 узлов, вооружена шестью торпедами (533 мм).

Теги: подводная лодка, новости РБК
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