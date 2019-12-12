В Японском море затонула отправленная на утилизацию российская подлодка

В Японском море затонула отправленная на утилизацию российская подлодка

Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Мы получили сообщение в час ночи сегодня. Лодка находится в притопленном состоянии: корма на грунте, носовая часть на поверхности», — сказал представитель ведомства.

По его словам, лодка находится в шести милях от залива Восток, в заливе Петра Великого в Японском море. Глубина дна в районе затопления — 47 м, длина лодки — 72 м.

В результате инцидента никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды в районе не зарегистрировано.