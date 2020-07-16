Кремль сообщил о переносе поездки Путина в Крым на закладку кораблей ВМФ
Президент Владимир Путин перенес поездку в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России, запланированную на 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Анонсированная нами поездка в Крым состоится в понедельник», — сказал Песков.
По его словам, вместо этого 16 июля Путин проведет совещание по предстоящему бюджетному процессу.
«Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу. <...> Президент принял решение сегодня собрать первое совещание по бюджетному процессу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, министром финансов Антоном Силуановым, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым», — сказал Песков.