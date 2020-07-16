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Политика ,  
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Кремль сообщил о переносе поездки Путина в Крым на закладку кораблей ВМФ

Владимир Путин перенес свою поездку в Крым на церемонию закладки кораблей Военно-морского флота. Вместо этого президент проведет совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин перенес поездку в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России, запланированную на 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Анонсированная нами поездка в Крым состоится в понедельник», — сказал Песков.

По его словам, вместо этого 16 июля Путин проведет совещание по предстоящему бюджетному процессу.

«Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу. <...> Президент принял решение сегодня собрать первое совещание по бюджетному процессу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, министром финансов Антоном Силуановым, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым», — сказал Песков.

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Провести церемонию закладки боевых кораблей ВМФ планировалось 16 июля на крымском судостроительном заводе «Залив». В этот же день новые корабли должны были заложить на предприятии «Севмаш» в Северодвинске и на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. С этими двумя судостроительными комплексами Путин планировал связаться по видеосвязи, сообщал Песков.

На совещании по развитию военно-морского флота в Севастополе в январе Путин заявил, что в ХХI веке Россия должна сохранить и укрепить статус одной из лидирующих морских держав, а доля современных моделей вооружения флота вскоре должна достигнуть 70%. При проектировании и строительстве кораблей он предложил использовать все современные технологии, в том числе 3D-моделирование, модульные системы и унификацию вооружения.

Авторы: Виктория Полякова, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, ВМФ России, Крым
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