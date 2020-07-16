Кремль сообщил о переносе поездки Путина в Крым на закладку кораблей ВМФ

Владимир Путин перенес свою поездку в Крым на церемонию закладки кораблей Военно-морского флота. Вместо этого президент проведет совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин перенес поездку в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России, запланированную на 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Анонсированная нами поездка в Крым состоится в понедельник», — сказал Песков.

По его словам, вместо этого 16 июля Путин проведет совещание по предстоящему бюджетному процессу.

«Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу. <...> Президент принял решение сегодня собрать первое совещание по бюджетному процессу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, министром финансов Антоном Силуановым, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым», — сказал Песков.