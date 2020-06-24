Военные ответили на сообщения о чуть не врезавшемся в зрителей Т-34

Фото: sev.gov.ru

Во время выдвижения военной техники к месту парада Победы в Севастополе не происходило каких-либо инцидентов, представляющих опасность для зрителей. Об этом РБК сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

Ранее 24 июня издание «Подъем» со ссылкой на очевидцев сообщило, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. «Танк неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили», — сообщил изданию местный житель. По его словам, танку 75 лет, его отреставрировали специально к параду Победы.

Радиостанция «Эхо Москвы», также ссылающаяся на очевидца, передавала, что сначала танк задымился, а потом остановился в нескольких метрах от зрителей. После того как танк починили, он не смог проехать далеко, и его в итоге эвакуировали.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, экипаж танка Т-34 «при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку». При этом машина остановилась на безопасном расстоянии от зрителей и не повлияла на движение остальной колонны.