В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Врачи должны прилететь авиарейсом в 11.50 по местному времени (4.50 мск).

По данным пресс-службы, медики отправились в Хабаровск в рамках договоренностей врио губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.

В минздраве региона агентству уточнили, что в Хабаровск из Москвы должны прилететь 17 медиков. Также в регионе ожидают борт с аппаратами ИВЛ и медикаментами.

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По данным оперативного штаба, в Хабаровском крае с начала пандемии коронавирусом заразились более 6,7 тыс. человек. Из них умерли 52 человека, выздоровели более 3,8 тыс.

17 июля глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу рассмотреть вопрос о возврате к ограничительным мерам из-за роста заболеваемости коронавирусом.