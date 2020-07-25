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Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблему для России. Об этом он написал в своем Facebook.

«Завтра вторая годовщина подписания декларации непризнания США оккупации Крыма. Страны Прибалтики ждали 50 лет, у нас не так много времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше России и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — написал министр.

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Климкин также напомнил о наступлении «крымских дней». По словам экс-министра, накануне отмечалась 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, которая закрепляла отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

По словам Климкина, многие не верили в деоккупацию этих республик.

«Санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», — добавил дипломат.

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В середине июня Климкин заявил, что Россия не отдаст Крымский полуостров добровольно. Экс-дипломат отмечал, что Крым можно только отобрать.

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «исторически закрыт».

Теги: Украина, Крым, Павел Климкин
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