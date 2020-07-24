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Политика ,  
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Турчинов заявил о готовности «в первых рядах» штурмовать Крым

По мнению экс-главы СНБО, в отличие от начала 2014 года, когда действовали харьковские соглашения, сейчас у президента Украины нет никаких ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии»
Александр Турчинов
Александр Турчинов (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов в интервью изданию «Цензор.net» заявил, что готов штурмовать Крым, если такое решение примет президент Владимир Зеленский.

«Я отвечал на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если надо, готов ответить еще. Нынешнему президенту ответить на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг примет решение наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — пообещал он.

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По словам экс-главы СНБО, у верховного главнокомандующего, который имеет большинство в парламенте, лояльное правительство и боеспособную армию, нет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения».

Турчинов заявил, что российские войска, которые находились в Крыму в начале 2014 года, прикрывали свои действия харьковскими соглашениями (подписаны с российской стороной Виктором Януковичем в 2010 году: в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму Украина получила скидку на газ; они утратили силу после присоединения полуострова к России. — РБК). По его словам, это позволяло России на законных основаниях иметь на полуострове мощную группировку, которая была значительно больше украинской.

«В тех условиях, например, авиационный удар по базе Черноморского флота Российской Федерации Кремль трактовал бы в рамках международного права как вероломное нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями», — считает он. Кроме того, добавил экс-глава СНБО, от конфликта бы отмежевались все стратегические партнеры.

По мнению Турчинова, Россия после «незаконной аннексии» Крыма в одностороннем порядке вышла из соглашений, и «теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет никакого права находиться на крымской земле».

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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум о государственной принадлежности полуострова, большинство участников высказалось за присоединение к России. В апреле того же года в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин, говоря о российских военнослужащих на полуострове, заявил, что они поддержали силы самообороны Крыма с целью «сохранения мирной обстановки на полуострове и обеспечения условий свободного волеизъявления крымчан».

Результаты референдума не признали Украина, США и страны Евросоюза, которые назвали этот шаг аннексией. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией». Нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна не простит «аннексию» и вернет полуостров. В Москве неоднократно говорили, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Турчинов, Крым
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