Турчинов заявил о готовности «в первых рядах» штурмовать Крым

По мнению экс-главы СНБО, в отличие от начала 2014 года, когда действовали харьковские соглашения, сейчас у президента Украины нет никаких ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии»

Александр Турчинов (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов в интервью изданию «Цензор.net» заявил, что готов штурмовать Крым, если такое решение примет президент Владимир Зеленский.

«Я отвечал на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если надо, готов ответить еще. Нынешнему президенту ответить на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг примет решение наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — пообещал он.

По словам экс-главы СНБО, у верховного главнокомандующего, который имеет большинство в парламенте, лояльное правительство и боеспособную армию, нет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения».

Турчинов заявил, что российские войска, которые находились в Крыму в начале 2014 года, прикрывали свои действия харьковскими соглашениями (подписаны с российской стороной Виктором Януковичем в 2010 году: в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму Украина получила скидку на газ; они утратили силу после присоединения полуострова к России. — РБК). По его словам, это позволяло России на законных основаниях иметь на полуострове мощную группировку, которая была значительно больше украинской.