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Политика ,  
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МИД увидел попытку США «вбить клин» между Россией и Китаем

Россия планирует укреплять сотрудничество с Китаем и рассматривает улучшение отношений между странами как «важнейший фактор стабилизации ситуации в мире». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, который размещен на сайте ведомства.

Так Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Россия могла бы вступить в планируемый США альянс по противодействию Китаю.

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, «вбить клин» в дружественные связи между Россией и Китаем», — говорится в комментарии.

Захарова отметила, что «вызывающий тон» высказываний Помпео удивляет, а напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином осложняет международную обстановку.

В Кремле оценили идею США создать альянс против Китая
Политика
Дмитрий Песков

О планах создать коалицию против Китая Помпео заявил 21 июля. Китаю необходимо противопоставить «альянс демократий», считает Помпео.

На вопрос, могли бы США пригласить Россию в кампанию против Китая, Помпео ответил, что «такая возможность есть». По его словам, эта возможность обусловлена «естественными отношениями между Китаем и Россией».

В Кремле в ответ на слова Помпео сообщили, что Россия никогда не участвует в альянсах против кого-либо. «Мы не дружим против кого-то», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги: Китай, США, МИД Росиии
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