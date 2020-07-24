МИД увидел попытку США «вбить клин» между Россией и Китаем

Россия планирует укреплять сотрудничество с Китаем и рассматривает улучшение отношений между странами как «важнейший фактор стабилизации ситуации в мире». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, который размещен на сайте ведомства.

Так Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Россия могла бы вступить в планируемый США альянс по противодействию Китаю.

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, «вбить клин» в дружественные связи между Россией и Китаем», — говорится в комментарии.

Захарова отметила, что «вызывающий тон» высказываний Помпео удивляет, а напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином осложняет международную обстановку.