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Политика ,  
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Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю

В США намерены создать глобальную коалицию для борьбы с китайской угрозой. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео на на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, передает Reuters.

Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом». По его словам, США хотят, чтобы государства, которые понимают, что такое свобода и демократия, осознавали угрозу, которая идет от Коммунистической партии Китая.

Госсекретарь назвал КНР «агрессором», который замалчивал про вспышку коронавируса, а затем использовал пандемию в своих целях «позорным» образом.

По данным Reuters, Помпео не показал никаких доказательств того, как Китай использовал коронавирус в своих интересах.

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Ранее, 14 июля, президент США Дональд Трамп объявил, что подписал закон о санкциях против Китая из-за с ситуацией в Гонконге, а также указ, лишающий этот регион особого статуса. После этого представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что страна собирается ввести ответные санкции против США.

30 июня в Гонконге вступил в силу закон об обеспечении нацбезопасности, который приняли китайские власти. Его разработали для предотвращения сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Американские власти неоднократно предупреждали Китай о введении санкций в случае принятия этого закона.

В 2019 году в Гонконге проходили протесты из-за намерений местных властей принять поправки к закону, которые позволили бы экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. Ранее власти административного района отозвали этот законопроект.


 

Теги: Гонконг, США, Китай
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