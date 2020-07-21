Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю

В США намерены создать глобальную коалицию для борьбы с китайской угрозой. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео на на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, передает Reuters.

Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом». По его словам, США хотят, чтобы государства, которые понимают, что такое свобода и демократия, осознавали угрозу, которая идет от Коммунистической партии Китая.

Госсекретарь назвал КНР «агрессором», который замалчивал про вспышку коронавируса, а затем использовал пандемию в своих целях «позорным» образом.

По данным Reuters, Помпео не показал никаких доказательств того, как Китай использовал коронавирус в своих интересах.