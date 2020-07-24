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Политика ,  
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В Кремле оценили идею США создать альянс против Китая

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters)

Россия не принимает участие в альянсах против кого-либо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Здесь хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео, который ранее заявил о необходимости создать альянс для противостояния Китаю.

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Представитель президента добавил, что Китай — союзник и партнер России, с которым у Москвы складываются «отношения особого партнерского характера».

О том, что США намерены создать коалицию для борьбы с китайской угрозой, госсекретарь США Майк Помпео заявил 21 июля. По его словам, Пекин является «агрессором», который замалчивал вспышку коронавируса, а затем использовал пандемию в своих целях «позорным» образом, а новая коалиция попытается убедить Китай, что для Пекина невыгодно «вести себя подобным образом». Помпео утверждал, что таким образом США хотят, чтобы демократические государства осознавали угрозу, которая идет от Коммунистической партии Китая.

Теги: США, Майк Помпео, Дмитрий Песков, Альянс, Китай
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