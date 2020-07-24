В Кремле оценили идею США создать альянс против Китая

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters)

Россия не принимает участие в альянсах против кого-либо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Здесь хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео, который ранее заявил о необходимости создать альянс для противостояния Китаю.

Представитель президента добавил, что Китай — союзник и партнер России, с которым у Москвы складываются «отношения особого партнерского характера».