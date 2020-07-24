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Патриарх Феодор II и премьер Греции осудили обращение Айя-Софии в мечеть

Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Папа и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом преобразование собора Айя-София в мечеть, сообщило Афинское информационное агентство.

Предстоятель Александрийской православной церкви и греческий политик выразили разочарование относительно решения турецких властей, а также назвали этот шаг «беспрецедентным оскорблением в отношении объекта всемирного наследия ЮНЕСКО».

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23 июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Мицотакисом о решении Анкары. Оба лидера подчеркнули, что собор имеет исключительное культурное, историческое и духовное значение и что Айя-София должна быть сохранена «в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия».

Начало строительству собора Святой Софии было положено в VI веке при Византийской империи. В 1453 году Константинополь и сам собор захватили османы и превратили здание в мечеть. В 1935 году турецкие власти решили сменить статус памятника и сделать его музеем. В 1985-м храм включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть 10 июля. Против его решения высказались власти США и Франции, а в ЮНЕСКО заявили, что дело требует международных консультаций. Однако Анкара считает вопрос о статусе музея внутренним делом страны.

Теги: собор Святой Софии, мечеть, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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