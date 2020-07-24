Российская авиакомпания допустила рейсы в Танзанию после открытия полетов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Авиакомпания Utair планирует организовать авиасообщение с Танзанией. Об этом РБК сообщил через своего представителя президент компании Павел Пермяков.

До того как Россия прекратила международные перелеты из-за пандемии коронавируса, рейсы в Занзибар (Танзания) выполняли авиакомпании «Россия» и Nordwind.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией.

Глава Минтранса Евгений Дитрих пояснил , что в ближайшее время начнется продажа билетов между Россией и названными государствами.

Правительство приостановило международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии коронавируса. С этого момента Росавиация неоднократно продлевала запрет на авиаперелеты.