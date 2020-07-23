Следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого

Ренато Усатый (Фото: ru1.md)

Тверской районный суд Москвы 24 июля рассмотрит иск о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что МВД России объявило Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы его дела в Интерпол. Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

25 июня Усатый сообщил, что его объявили в розыск в России.

В апреле ему было заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.