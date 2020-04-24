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МВД обвинило молдавского политика в выводе ₽500 млрд из России

Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

МВД России заочно предъявило обвинения молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого в незаконном выводе средств из России. Сообщение пресс-службы ведомства размещено на сайте «МВД Медиа».

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

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Дмитрий Захарченко

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Молдавия, Ренато Усатый, МВД
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