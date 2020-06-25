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Политика ,  
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Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск в России

Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Правоохранительные органы России объявили в розыск молдавского политика Ренато Усатого. Об этом сам Усатый заявил в своем выступлении, опубликованном на своей странице в сети Facebook.

«На меня сегодня подали в розыск на территории Российской Федерации <...> Хотят на следующей неделе подать уже в Интерпол. Более того, меня хотят очень быстро осудить, чтоб я не мог выдвигаться ни на президентские выборы, ни на досрочные парламентские», — сказал Усатый.

Запрос в базе данных «Розыск» МВД России показал, что среди разыскиваемых лиц значится Усатый Ренато Георгиевич, родившийся 4 ноября 1978 года в городе Фалешты (данные совпадают с данными политика).

В апреле официальный представитель МВД России Ирина Волк говорила, что ведомство заочно предъявило Усатому обвинения в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Тогда сообщалось, что дело Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

«Все люди, которые написали на меня показания — это Григорьев, Кузьмин. Я их никогда не видел и даже не разговаривал с ними по телефону, и я всегда публично говорил, что они организаторы «ландромата». Мало того, я всегда говорил, что именно они обнальщики, и сотрудничал с российскими силовиками на эту тему, а теперь меня наоборот к ней приписывают», — рассказал РБК Ренато Усатый.

Материал дополняется

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков
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