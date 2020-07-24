МИД предложил Зеленскому помощь с «расшифровкой» минских соглашений

Россия готова помочь Украине расшифровать каждый пункт минских соглашений. Об этом сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Захаровой, украинский президент откровенно признался в том, что он не понимает написанного в договоре, в связи с чем ему можно только посочувствовать, а также поблагодарить за откровенность.

«Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат. Я думаю, что Министерство иностранных дел России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях», — добавила дипломат.

23 июля Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.

По словам Зеленского, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». Он отметил, что готовность выполнять минские соглашения должна продемонстрировать и «другая сторона».