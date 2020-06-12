Вице-премьер Украины назвал минские соглашения юридически «никчемными»

Украина считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически «никчемными». Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности.

«Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины, ни Госдумой России», — отметил он.

Резников добавил, что Киев мог бы выйти из минских соглашений, сославшись на их истекший срок. По его словам, последние даты которые записаны в соглашении — это 2015 год.

Тем не менее Украина рассматривает минский процесс как способ завершить конфликт на Донбассе. Резников заключил, что контактную группу в Минске стоит оставить, поскольку другой площадки для контакта с Россией и ОБСЕ у Украины пока нет.