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Вице-премьер Украины назвал минские соглашения юридически «никчемными»

Украина считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически «никчемными». Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности.

«Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины, ни Госдумой России», — отметил он.

Резников добавил, что Киев мог бы выйти из минских соглашений, сославшись на их истекший срок. По его словам, последние даты которые записаны в соглашении — это 2015 год.

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Тем не менее Украина рассматривает минский процесс как способ завершить конфликт на Донбассе. Резников заключил, что контактную группу в Минске стоит оставить, поскольку другой площадки для контакта с Россией и ОБСЕ у Украины пока нет.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована после окончания пандемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что если переговоры в формате «минской группы» зайдут в тупик, то Киев может обратиться к другим форматам.

Теги: Украина, вице-премьер, Минские соглашения
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