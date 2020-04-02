Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Белоруссией

В конце прошлой недели закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса распорядился глава российского кабмина. По мнению Лукашенко, в Белоруссии ситуация с пандемией куда лучше, чем в России, поэтому это решение было нелогичным

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», комментируя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что российским властям до его принятия нужно было сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах. Выдержки из интервью опубликованы на сайте белорусского лидера.

«Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда», — сказал президент. Он добавил, что на тот момент ситуация с коронавирусом в Белоруссии была значительно лучше, чем в России.

«Я настаиваю, что и сегодня не хуже <...> И в то же время они внутри страны не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство», — считает Лукашенко.

Говоря о запуске единой валюты в рамках создания Союзного государства, президент заявил, что он не против, если таковая появится. «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — отметил он.