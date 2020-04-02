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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Белоруссией

В конце прошлой недели закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса распорядился глава российского кабмина. По мнению Лукашенко, в Белоруссии ситуация с пандемией куда лучше, чем в России, поэтому это решение было нелогичным
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», комментируя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что российским властям до его принятия нужно было сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах. Выдержки из интервью опубликованы на сайте белорусского лидера.

«Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда», — сказал президент. Он добавил, что на тот момент ситуация с коронавирусом в Белоруссии была значительно лучше, чем в России.

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«Я настаиваю, что и сегодня не хуже <...> И в то же время они внутри страны не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство», — считает Лукашенко.

Говоря о запуске единой валюты в рамках создания Союзного государства, президент заявил, что он не против, если таковая появится. «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — отметил он.

По словам Лукашенко, его в этом вопросе больше беспокоит тема того, где будет территориально располагаться эмиссионный центр и кто им будет управлять. «Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?» — задался вопросами он.

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Глава государства напомнил, что Белоруссия уже проходила подобный сценарий в первые годы после распада СССР. «Нас просто выкинули из рублевой зоны. И в конце концов мы остались с советскими рублями, они [Россия] ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять», — заключил Лукашенко.

Программа экономической интеграции двух стран изначально была заложена еще в Договоре о Союзном государстве России и Белоруссии от 8 декабря 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось в марте прошлого года. РБК писал, что в ходе переговоров об интеграции Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов. По данным источников, в их число вошли эмиссионный центр, предполагающий введение единой валюты, единые регуляторы в сфере нефти и газа, промышленности и другие. Собеседники отмечали, что в так называемой 31-й «дорожной карте» также идет речь о разработке совместной стратегии в сфере обороны.

Распоряжение правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, о том, что Россия в рамках мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 введет ограничение на движение через пограничные пункты пропуска с Белоруссией, было опубликовано 28 марта. В документе были предусмотрены исключения для российских дипломатов, сотрудников представительств России при международных организациях, работников постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, а также россиян, занятых в сфере автомобильного, речного или железнодорожного сообщения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, коронавирус, закрытие границы
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