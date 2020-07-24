Ростехнадзор остановил работу отвала в Новосибирской области

Место схода породы (Фото: Алина Максимова / vesiskitim.ru)

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило ведение горных работ по отвалообразованию в опасной зоне отвала «Елбашинский» в Новосибирской области. Он входит в состав угольного разреза АО «Сибирский антрацит». Об этом сообщается на сайте регионального управления надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что 20 июля Сибирское управление получило сообщение об инциденте, который случился на отвале «Елбашинский». Во время горных работ произошла деформация основания одной из частей отвала (насыпь из пустых пород. — РБК), в результате сошла часть горной массы объемом ориентировочно 3000 тыс. куб. м. «Пострадавших и разрушений при произошедшем инциденте нет», — передает пресс-служба.

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора обнаружили на месте инцидента нарушения, связанные с ведением горных работ. «В северо-западной части отвала, в основании был обнаружен промежуточный накопитель сточных и атмосферных вод, не предусмотренный проектной документацией», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что геолого-маркшейдерская служба АО «Сибирский антрацит» не проводила наблюдения за деформациями по всей площади отвала.