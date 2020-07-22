Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 13:02
Госдума приняла поправки о патриотическом воспитании в школах Общество, 21:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля Общество, 21:09 На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов Общество, 21:06 «Краснодар» разгромил «Ахмат» и оставил ЦСКА без Лиги чемпионов Спорт, 21:02 «Зенит» завершил сезон волевой победой над «Ростовом» Спорт, 20:59 Во Владимирской области объяснили заявление о повторном заражении COVID Общество, 20:56 Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии Общество, 20:52 Хоккейный «Спартак» досрочно завершил сбор из-за вспышки COVID-19 Спорт, 20:40 Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России Общество, 20:39 Кризисные лидеры: какие отрасли показали рост в период пандемии РБК и #CloudMTS, 20:37 Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно Бизнес, 20:31 Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Политика, 20:26 Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево Общество, 20:18 СМИ сообщили об интересе «Локомотива» к футболисту сборной Румынии Спорт, 20:14
Общество ,  
0 

Госдума приняла поправки о патриотическом воспитании в школах

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон об образовании, которые касаются организации воспитательной системы в этой сфере. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Сейчас закон определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил <...> в интересах человека, семьи, общества и государства».

Это определение будет дополнено. Поправки закрепят в законе то, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде.

Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах
Общество
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы будут включены в соответствующую образовательную программу.

Закон о воспитании в школах и вузах должен вступить в силу с 1 сентября. У образовательных организаций будет год — до 1 сентября следующего года — на то, чтобы скорректировать свои программы.

Эти поправки в закон об образовании в мае предложил внести президент России Владимир Путин. Глава государства говорил, что смысл этих поправок в том, чтобы укрепить воспитательную составляющую образовательной системы в стране.

Теги: Владимир Путин, Госдума, закон, патриотическое воспитание
Материалы по теме
Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Общество
В KPI для Кремля включили снижение протестов и рост патриотичной молодежи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter