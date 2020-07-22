Госдума приняла поправки о патриотическом воспитании в школах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон об образовании, которые касаются организации воспитательной системы в этой сфере. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Сейчас закон определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил <...> в интересах человека, семьи, общества и государства».
Это определение будет дополнено. Поправки закрепят в законе то, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы будут включены в соответствующую образовательную программу.